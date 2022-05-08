'Нас называют героями, но мы делаем свою работу': защитники Мариуполя дают пресс-конференцию. Онлайн-трансляция

Защитники Мариуполя дают пресс-конференцию онлайн. Воины рассказывают о ситуации на последнем бастионе Мариуполя – заводе "Азовсталь".

В пресс-конференции принимают участие заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина") и офицер управления разведки Илья Самойленко.

Воины подчеркнули, что бои продолжаются, враг постоянно обстреливает позиции защитников Мариуполя на "Азовстали". Следовательно, у них немного времени и нестабильная связь, однако они готовы ответить на самые распространенные вопросы украинских и зарубежных журналистов.

Видео дня

Первым слово взял "Калина". Он отметил, что враг ведет интенсивные обстрелы территории завода.

"Лишь за ночь мы насчитали 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работают танки, минометы, снайперы, пехота пытается штурмовать. За последние три дня эвакуировали гражданских. Всех ли эвакуировали? Мы не можем сказать, поскольку нет специальной техники, чтобы разобрать завалы. Отмечаю, что буквально два дня назад погибли трое наших военных. На территории завода есть множество погибших среди гражданских и военных", - очертил ситуацию по состоянию на данный момент Паламарь.

"Мы два с половиной месяца просим весь мир эвакуировать гражданских, и только сейчас нам удалось пару сотен гражданских эвакуировать. А еще множество гражданских было эвакуировано на территорию подконтрольную россии и в целом в РФ", - добавил он.

"Калина" отметил: на "Азовстали" украинские воины стоят за свой народ.

"Я хочу сказать, что мы не за слова здесь, а за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг, нам не нужно похвалы, но мы за справедливость. Мы всегда будем бороться, пока живы, за справедливость, за то, чтобы вывезти гражданских и раненых военных", - сказал Паламарь.

Дальше слово взял Илья Самойленко. Он не ответил на вопрос о том, сколько украинских воинов сейчас находятся на "Азовстали", чтобы не подвергать их опасности. Без ответа по тем же соображениям остался и вопрос о количестве раненых среди военных и гражданских.

В то же время он отметил, что оборона блокадного Мариуполя уже вошла в мировую военную историю.

"Захват Мариуполя происходит последние 2,5 месяца. Ситуация такая, которую раньше никогда не видели в истории. Чтобы подобная осада и подобный захват происходили так долго, такого еще не было в истории, с таким количеством жертв среди военных врага, да и значительных потерь среди мирного населения. Больше всего разбивает мне сердце то, что происходит эвакуация небольших групп. Политики отмечаются небольшие победы – эвакуацию нескольких десятков и сотен человек, при том что более 25 тысяч человек были убиты российской армией", - отметил Самойленко.

Он подчеркнул, что государству не удалось защитить Мариуполь и выстроить его оборону. Поэтому весь удар лег на Мариупольский гарнизон, оказавшийся с врагом один на один.

"Правда в том, что мы уникальны. Никто не ожидал, что мы так долго простоим... Многие люди говорят, что мы герои. Многие нас называют героями... Мы выполняем свою работу", - добавил он.

По словам Самойленко, они до последнего остаются верны приказу защищать Мариуполь. Покинуть город и отступить, чтобы спасти свои жизни, им распоряжений не поступало.

"Героизм появляется тогда, когда терпят неудачу планирование и организация. Многие люди считают, что мы живые герои. Преимущественно так оно и есть. Живые герои ходят рядом со мной. Когда началось окружение города, мы решили все равно здесь стоять и защищать его .У нас был приказ защищать Мариуполь. У нас не было приказа снять оборону", - сказал Самойленко.

По его словам, за время боев за город украинские воины ликвидировали 2,5 тысячи российских оккупантов, еще около 5 тысяч захватчиков были ранены.

"Это более 15% военных потерь их армии. Мы также уничтожили более 60 танков и повредили еще 30 — это 10% их потерь", - сказал Самойленко, уточнив, что названные им потери нанес врагу только полк "Азов" с 24 февраля по 15 апреля. В эти цифры не входят уничтоженные другими подразделениями российские оккупанты и их техника.

При этом мужественные воины ощущают себя забытыми и брошенными.

"Были дни, когда на Мариуполь сбрасывали более 150 авиабомб. И мы получили ноль поддержки. Ни воздушной помощи, ни наземной, ни артиллерийской поддержки. Мы фактически были оставлены на произвол судьбы", - добавил он.

Также Самойленко ответил на обвинение России, что украинские воины якобы "прячутся за мирных мариупольцев как за живой щит".

"Все эти обвинения — это нормально, если вы думаете, как российский солдат. Но если посмотреть со стороны гражданского человека, ставшего свидетелем всех ужасов, совершенных российской армией, то они нашли убежище здесь, за нашей линией обороны, внутри завода "Азовсталь". Многие люди оставались в Мариуполе, пока мы держали линию обороны еще за городом", – сказал защитник Мариуполя.

"Внутри завода было несколько тысяч гражданских. Люди скрылись из города и нашли убежище на заводе", - напомнил воин.

Ответили воины и на вопрос, что защитники Мариуполя планируют делать дальше.

"Первый вариант: можно отложить оружие и ждать конца: это будет медленная смерть от голода или скорая — от бомб. Второй вариант: можно попытаться убежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно так произошло с командиром морпехов 36-й бригады: он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти, один человек погиб", - говорят они.

"Третий вариант: можно сдаться. Четвертый вариант: единственный способ, который гарантирует вам жизнь и вам не будет стыдно – это стоять и бороться", - добавляют воины.

Новость дополняется

Напомним, российские оккупанты начали блокировать, пытаться захватить и стирать Мариуполь с лица земли еще 1 марта. Все это время город мужественно и самоотверженно защищали украинские воины из ВСУ, НГУ, Нацполиции и других силовых структур Украины.

В конце концов, враг, который имел превосходил защитников Мариуполя в численности живой силы во много раз и имел тотальное преимущество в технике, а также на море и в воздухе, смог захватить значительную часть города. Последним форпостом, где заняли оборону украинские воины, стала территория завода "Азовсталь".

На заводе, в его подземных хранилищах и бункерах, нашли также убежище множество мариупольцев, преимущественно женщин и детей.