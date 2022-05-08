Командир 36-й бригады морпехов Баранюк попытался сбежать из блокадного Мариуполя и попал в плен, – защитники города

Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен.

Об этом в воскресенье, 8 мая, во время пресс-конференции из "Азовстали" рассказал офицер разведки полка "Азов" Илья Самойленко. Он заявил, что сейчас у защитников города есть несколько сценариев: сложить оружие, попытаться сбежать, сдаться (что значит смерть) или стоять и бороться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Можно попытаться сбежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал воин.

По словам Самойленко, Баранюк взял с собой людей, несколько танков, бронемашин, боеприпасы и покинул территорию.

"Он отказался выполнять приказ... и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти и один человек погиб", – отметил военный.

"Здесь [из Мариуполя] нельзя прорваться, но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь продлить. Это большой стыд", – заявил Самойленко.

Отметим, что ранее российские пропагандистские издания писали: еще в апреле в Мариуполе попали в плен командир 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимир Баранюк и начальник штаба этой же бригады Дмитрий Кормянков.

РосСМИ утверждают, якобы морпехи дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения боевых действий в городе.

Полное видео пресс-конференции прямо из "Азовстали":

Как писал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов", держащие оборону на "Азовстали", заявили, что не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком".

Более детально о том, что рассказали азовцы 8 мая, читайте в онлайн-трансляции по ссылке.