Защитники Мариуполя заявили, что не сдадутся в плен: будут стоять столько, сколько нужно

Бойцы полка "Азов", держащие оборону на "Азовстали", не будут сдаваться в плен. Ведь для них это означает верную смерть, а для российской пропаганды такой факт станет "подарком".

Защитники города собираются выполнять приказ об обороне Мариуполя до последнего. Об этом в ходе онлай-пресс-конференции рассказал офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

По его словам, бойцы "Азова" не сдаются в плен, ведь для россиян и кремлевской пропаганды это стало бы настоящим "подарком". К тому же оккупанты настолько ненавидят воинов этого украинского подразделения, что их ждет почти неминуемая смерть.

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"Мы все это время знали, что полк "Азов" не имеет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен, сдаться для нас — неприемлемо. Каждый плененный человек – это ресурс политического и военного давления, это ресурс, чтобы повысить уровень переговоров и позиций, которые мы можем оставить на политической сцене", – отметил Самойленко.

Он рассказал о трагической судьбе одного из побратимов, которого в апреле рашисты захватили в плен во время боя.

"Одного из наших солдат в 20-х числах апреля захватили в плен во время боя. Он был без сознания. Затем российская пропаганда публиковала видео о том, что украинские солдаты сдают оружие, а потом мать получила сообщение о его смерти", – напомнил разведчик. .

Он, похоже, имел в виду Дана Звоника, матери которого 30 апреля отправили фото его тела неизвестные из Донецка. На пропагандистских видео, где родные видели Звоника живым в последний раз, рашистский командир на камеру обещает пленным украинцам сохранение жизней и гуманное отношение.

Также Самойленко подчеркнул, что защитники Мариуполя поддерживают связь с командованием. И приказ для них остается неизменным: держаться.

"У нас есть связь с командованием и есть приказ продолжать держать оборону, защищать украинскую территорию, в данном случае – "Азовсталь". Это приказ от высшего командования", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 апреля защитники Мариуполя из заблокированного города вышли на онлайн-пресс-конференцию. О чем они рассказали, читайте в нашей онлайн-трансляции.