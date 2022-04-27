Заградотряды и расстрелы за неповиновение: мобилизованный из 'ДНР' рассказал правду о 'порядках' в армии оккупантов

В ОРДЛО Россия массово "мобилизирует" местных жителей и без подготовки и с одними автоматами бросает на штурм позиций ВСУ, в частности, в Мариуполе. "Мобилизированные" практически не имеют шансов выжить, а "спасители" относятся к ним, как к скоту.

Тех же, кто осмеливается отказываться идти пушечным мясом впереди оккупантов, россияне расстреливают. Об этом со ссылкой на рассказ знакомого, живущего в оккупации в Донецкой области, пишет израильский политолог Авраам Шмулевич.

Один из "мобилизированных" жителей Донецка, 47-летний владелец небольшого гостиничного бизнеса, инженер-строитель по образованию, рассказал, что его задержали и насильно отвезли в "военкомат" для "мобилизации" прямо из магазина, куда он 28 февраля вышел за продуктами.

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Вместе с группой таких же несчастных возрастом от 18 до 55 лет его загнали в "Дом культуры", переодели в военную форму и отправили в оккупированный Крым. Уже на полуострове у будущего "пушечного мяса" отобрали мобильные телефоны и выдали автоматы.

В Крыму, рассказывает житель ОРДО, он с "товарищами по несчастью" пробыл неделю. Кормили их плохо - "чтоб не сдохли". А потом отправили "домой" - прямо под Авдеевку в Донецкой области, на "Промзону", где еще до широкомасштабного вторжения РФ практически никогда не было тихо, а уж после прихода "освободителей" продолжаются страшные бои.

Из 80 человек, говорит мужчина, в живых остались около 20. Остальные - убиты или ранены.

Дальше выживших бросили на штурм Мариуполя.

"В начале апреля кинули штурмовать Азовсталь в Мариуполе. Говорит, в детстве фильм смотрел как гитлеровцы пленных на минное поле с бревном отправляли? Так и нас под арту и пули. Сзади россияне как заград отряд. Бьют миномётами по ВСУ, а прилетает нам... Опять много побило наших, мобилизованных", - пересказывает рассказ очевидца Шмулевич.

Параллельно РФ продолжала массовую принудительную мобилизацию в ОРДЛО. И когда к выжившим местным пригнали новых "мобилизированных" - последние устроили бунт.

"Отказались выполнять приказы, так их вывели с позиций, человек 20- 30. Много с вашего района, и пару дней общались с ними по мобильной. Говорили, что сидят под Виноградным (Село в пригороде Мариуполя)

Их два дня не кормили, потом несколько дней не было связи, а потом они все " погибли". Их тупо расстреляли ,не знаю "свои" либо РФ-овские. "Списали", - рассказывает очевидец из ОРДО.

Он также говорит, что за "мобилизированными" местными в бою везде идут российские заградотряды. Российские оккупанты расстреливают их при малейшем неповиновении. И продолжают гнать в бой людей с оккупированной территории без оружия, защиты и малейшей подготовки. "Под ружье" ставят и студентов, и пенсионеров. Сняты также все обещанные "брони" с работников еще оставшихся на территории ОРДЛО заводов и коммунальных предприятий.

"Все это "ДНР" - большой концлагерь. Нацистский, где РФ отправляет отцов убивать детей, брата- брата, матерей, сестер. В страшном сне не привиделось бы такое, 21 век. 300-метровые рвы в Мангуше, где вповалку мирное население Мариуполя. Как так, все повторяется, как нацисты в Освенциме и Бухенвальде, в Майданеке... Я не знаю как такое стало возможным.. Извините за сумбурное, но как мир терпит это?" - недоумевает Шмулевич.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты втягивают в войну против Украины подростков и молодежь из ОРДЛО, среди них уже есть погибший.

Также сообщалось, что "мобилизованные" в ОРДЛО используют дырявые бронежилеты. Они вынуждены снимать их с убитых россиян, поскольку "защитники" из РФ не считают нужным выделять для местных жителей ни защиту, ни оружие.

Но местные жители не хотят быть "пушечным мясом" и всячески избегают "мобилизации". Так что "мобилизационные планы" оккупантов не выполняются.