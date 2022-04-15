План оккупантов по 'мобилизации' в ОРДЛО провалился: мужчины избегают призыва и не хотят быть 'пушечным мясом' – разведка

Жители ОРДЛО устроили массовый демарш оккупантам и сорвали так называемую мобилизацию "резервистов" в ряды армии страны-оккупанта. Враг надеялся привлечь к войне против Украины 26 тысяч мужчин.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там отмечают, что с теми, кто все же согласился служить оккупантам, даже не проводится военная подготовка.

"План по мобилизации 26 000 "резервистов" с территории ОРДЛО в сухопутные войска РФ фактически сорван", – сообщили в ГУР МО.

Отмечается, что мужчины призывного возраста, не желающие становиться "пушечным мясом" для оккупантов, всячески избегают призыва. Враг планировал доукомплектовать мобилизованными 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ.

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"Эта задачка не выполнена", – отметили в разведке.

В разведке уточнили, что с согласившимися на мобилизацию не проводится ни военная подготовка, ни инструктажи.

"Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием", – подчеркнули в разведке.

В ГУР МО предупреждают, что, несмотря на обещания отправлять "новобранцев" на задачи, не связанные непосредственно с боевыми действиями, практика показывает, что "зеленых" воинов при первой же возможности отправляют пополнять подразделения, несущие потери в боях против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ сообщили, что агрессоры на оккупированных территориях начали задерживать мужчин прямо на улице. Впоследствии их без учебы и нормального снаряжения отправляют на фронт.