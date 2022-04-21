Оккупанты втягивают в войну против Украины подростков и молодежь из ОРДЛО, уже есть погибший, – Денисова
В войне против Украины на стороне РФ участвуют несовершеннолетние и выпускники пропагандистских "патриотических" организаций ОРДЛО, как "Юность Новороссии". Известно, что при выполнении боевых задач оккупантов погиб выпускник указанного военного клуба Андрей "Цербер".
Похороны парня состоялись 15 апреля. Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Она подчеркнула: пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, Россия грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией и Факультативным протоколом Конвенции ООН о правах ребенка по участию несовершеннолетних в вооруженных конфликтах.
Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области.
В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.
В "Юности Новороссии" учились более 90 несовершеннолетних, большинство из них – сироты и дети, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.
Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории Запорожской области возглавляет т.н. "Энергодарское межрайонное управление милиции".
Как писал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что Россия решила вовлечь в войну против Украины молодежь из отрядов "Юнармии".
По словам Людмилы Денисовой, в лучших традициях Гитлера Кремль решил бросить их в бой как пушечное мясо.