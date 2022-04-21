Оккупанты втягивают в войну против Украины подростков и молодежь из ОРДЛО, уже есть погибший, – Денисова

В войне против Украины на стороне РФ участвуют несовершеннолетние и выпускники пропагандистских "патриотических" организаций ОРДЛО, как "Юность Новороссии". Известно, что при выполнении боевых задач оккупантов погиб выпускник указанного военного клуба Андрей "Цербер".

Похороны парня состоялись 15 апреля. Об этом в Telegram сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она подчеркнула: пропагандируя вступление в армию гражданского населения временно оккупированных территорий, Россия грубо нарушает законы и обычаи войны, предусмотренные Женевской конвенцией и Факультативным протоколом Конвенции ООН о правах ребенка по участию несовершеннолетних в вооруженных конфликтах.

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Известно, что так называемый военно-патриотический клуб "Юность Новороссии" с 2 ноября 2014 года работает в городе Молодогвардейск Луганской области.

В нем детям с 10 до 18 лет проводят тренировки по строевой, физической подготовке, медицине, истории, тактике.

В "Юности Новороссии" учились более 90 несовершеннолетних, большинство из них – сироты и дети, которые находились в сложных жизненных обстоятельствах.

Координирует деятельность клуба "Патриотическая ассоциация Донбасса". Председатель последней – Селиванов Алексей Сергеевич, который на временно оккупированной территории Запорожской области возглавляет т.н. "Энергодарское межрайонное управление милиции".

Как писал OBOZREVATEL: