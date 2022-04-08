За сутки удалось эвакуировать почти 5 тысяч мирных жителей, – Верещук

В течение четверга, 7 апреля, в Украине из горячих точек, где продолжаются обстрелы и бои с оккупантами, удалось эвакуировать 4676 человек. Украинцев вывезли из опасных районов Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Запорожье за день собственным транспортом и на автобусах для эвакуации доехали 3256 человек. Из них из Мариуполя 1205 человек, а еще 2050 – из городов на Запорожье: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

В Луганской области спасли 1420 человек. Их вывезли в более безопасные регионы из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной.

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В Мелитополь на Запорожье уже должна была доехать колонна из 9 автобусов для эвакуации, которыми также доставят гуманитарную помощь. Утром 8 апреля они должны выехать в направлении Запорожья.

Еще 2 автобуса для эвакуации населения приехали в город Токмак. Кроме того, из Запорожья будут направлены автобусы для спасения людей из города Бердянск.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты нанесли мощный авиаудар по железной дороге на станции Барвенково Донецкой области. Это единственный контролируемый Украиной путь для эвакуации наших граждан из восточной части страны, три поезда с людьми не успели выехать в более безопасные регионы.