РФ нанесла авиаудар по железнодорожному выезду и заблокировала эвакуацию с востока Украины

Российские оккупанты совершили мощный авиаудар по железной дороге на станции Барвинково Донецкой области. Это единственный контролируемый Украиной путь для эвакуации наших граждан с восточной части страны, которые спешат покинуть потенциальный плацдарм для новой эскалации.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзалізниця" на Facebook. Три поезда, заполненные мирными гражданами, застряли в Славянске и Краматорске.

"Сейчас пассажиров этих составов размещают на территории вокзала. Организаторы эвакуации и машинисты ожидают завершения огневого обстрела, чтобы получить официальное пояснение и распоряжение о дальнейших действиях", – указано в сообщении.

Эту же информацию подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай на своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что процесс эвакуации с востока временно заблокирован.

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"Надеемся, железнодорожники справятся с повреждениями в ближайшее время", – обозначил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук настоятельно призвала жителей Донецкого и Луганского регионов эвакуироваться в безопасные места, пока ситуация еще контролируется.