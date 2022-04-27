За сутки оккупанты убили трех мирных жителей Донбасса, - Кириленко

На Донбассе продолжаются ожесточенные атаки россиян, в результате которых погибло три мирных жителя только за 26 апреля. Еще шестеро человек получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своем Telegram-канале. Он предоставил график смертей гражданского населения в регионе, над которым противник хочет получить доминирующий контроль.

"За 26 апреля россияне убили троих мирных жителей Донбасса: в Лимане, Нью-Йорке (бывш. Новгородское, – Ред.) и Майском. Еще шестеро получили ранения", – написал глава области.

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Он также указал, что сотни погибших и пострадавших числится и в Волновахе, и в многострадальном Мариуполе. Однако число тамошних жертв российской блокады и кровожадности назвать точно невозможно до входа украинских войск в эти города.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, деморализованная армия РФ отказалась воевать на Донбассе, что обошлось обычному прапорщику ценой жизни.