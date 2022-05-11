Оккупанты устроили обстрел жилых кварталов на Запорожье: огонь ведут из артиллерии

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы пгт Камышеваха Запорожской области. Огонь ведут из артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации. Она призывает жителей населённого пункта оставаться в укрытиях.

"Российские военные ведут артиллерийский обстрел жилых кварталов пгт Камышеваха. Ради вашей безопасности просим не покидать укрытие", – говорится в сообщении.

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Камышеваха – это поселок городского типа, расположенный в 35 километрах к востоку от города Запорожья. До войны население городка составляло 5308 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты ведут массированные обстрелы Лисичанска в Луганской области. В результате вражеского огня в населенном пункте было полностью уничтожено 13 жилых домов.

В частности, в Лисичанске россияне уничтожили гимназию, входящую в топ-100 лучших школ Украины. Здание было построено еще в конце XIX века, оно считалось одним из объектов бельгийского архитектурного наследия региона.

В соседнем Северодонецке Луганской области ситуация не лучше. Там российские оккупанты разрушили почти все жилые дома. 70% из них повреждены, а 30% вообще непригодны для жизни.