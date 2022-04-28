Оккупанты устроили массированный обстрел Лисичанска, разрушены дома. Фото

В течение 27 апреля российские оккупанты вели массированные обстрелы Лисичанска в Луганской области. В результате вражеского огня в населенном пункте были полностью уничтожены 13 жилым домов.

Также войска РФ били по гражданским объектам в других населенных пунктах области. Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В областной администрации отмечают, что Лисичанск большой по площади населенный пункт, поэтому легче россиянам попасть по какому-то из гражданских объектов. В то же время из-за плотных обстрелов спасателям сложно оперативно добираться к месту происшествия.

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"Возгорания из-за обстрелов происходят почти по всей территории, а это практически 100 кв. км. Так, минувшей ночью произошло попадание в два дома – потушили. Гораздо более сложная ситуация была днем, когда пламя охватило сразу все дома. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – сообщает Гайдай.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов дома горели в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, а в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. В связи с этим местные жители будут без света и мобильной связи.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по городу Попасная Луганской области. В результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей. Захватчики ударили по дому, в подвале которого прятались люди.

Ранее сообщалось, что в Луганской области не прекращаются российские обстрелы по всей линии фронта. Противник пытается прорваться вперед на трех направлениях: в сторону Рубежного, Попасной и Золотого.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать военные преступления против мирного украинского населения. В Луганской области рашисты разрушили практически все больницы. Также в регионе не работает ни одна аптека.