Оккупанты уничтожили гимназию в Лисичанске: здание было построено больше 100 лет назад бельгийцами. Фото

В Лисичанске оккупанты уничтожили здание гимназии, которая входит в топ-100 лучших школ Украины. Сооружение было возведено еще в конце XIX века и считалось одним из объектов Бельгийского архитектурного наследия региона.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, гимназия сгорела дотла.

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Известно, что 1 мая российские военные приступили к прицельному обстрелу учебного заведения. В результате вспыхнул пожар. "Теперь пепел. "Русский мир" выглядит так. После Победы Украины приложим все усилия, чтобы гимназию удалось восстановить", – пишет глава облгосадминистрации.

Отмечается, что Лисичанская многопрофильная гимназия достаточно известна в Украине. Ее выпускники успешно сдают ВНО и поступают в передовые высшие учебные заведения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что войска Кремля постоянно обстреливают населенные пункты Луганщины. Многие дома уже получили повреждения. Есть жертвы среди гражданского населения.