Взрывы на нефтебазе и складах в Белгороде усложнят для РФ наступление на Харьков – британская разведка

Взрывы и пожары на нефтебазе в российском Белгороде, а также на военных складах в Красном Октябре осложняет наступление оккупантов на Харьков. Причиной тому является потеря топлива и боеприпасов.

Об этом сообщает британская военная разведка. В ведомстве отметили, что с логистикой у российский войск в Украине и без того были проблемы.

"Потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, вероятно, добавит краткосрочную нагрузку и на без того растянутые логистические цепочки России", – сказано в сообщении.

Разведка поясняет, что особенно может пострадать снабжение войск, которые окружили Харьков.

Видео дня

Отметим, что украинский город расположен в 60 км от российского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в селе Красный Октябрь под Белгородом произошли взрывы на складах боеприпасов. 1 апреля взрыв прогремел на нефтебазе уже в самом городе.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!