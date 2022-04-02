Взрывы на нефтебазе и складах в Белгороде усложнят для РФ наступление на Харьков – британская разведка
Взрывы и пожары на нефтебазе в российском Белгороде, а также на военных складах в Красном Октябре осложняет наступление оккупантов на Харьков. Причиной тому является потеря топлива и боеприпасов.
Об этом сообщает британская военная разведка. В ведомстве отметили, что с логистикой у российский войск в Украине и без того были проблемы.
"Потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов, вероятно, добавит краткосрочную нагрузку и на без того растянутые логистические цепочки России", – сказано в сообщении.
Разведка поясняет, что особенно может пострадать снабжение войск, которые окружили Харьков.
Отметим, что украинский город расположен в 60 км от российского.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в селе Красный Октябрь под Белгородом произошли взрывы на складах боеприпасов. 1 апреля взрыв прогремел на нефтебазе уже в самом городе.
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