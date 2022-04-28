Вторжение было неизбежно, но украинцы перевернули планы Путина – The Wall Street Journal

Решение президента России Владимира Путина о вторжении исходило из его видения развития событий в Украине, и он просчитался. Диктатор руководствовался историческим опытом, теориями войн. Но в истории всегда есть что-то большее – мотивация, самоотверженность, жертвенность.

Россия вторглась в Украину по двум причинам. Первая заключается в погоне Москвы за националистическими имперскими амбициями, желании объединить Россию и Украину, уничтожив ее суверенность. Вторая причина в изолированности Путина, неправильном восприятии ситуации, самоуверенности и вере в силу своей страны, как это ему докладывали, пишет в своей колонке для The Wall Street Journal, экономист, политолог Крис Блаттман.

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По его словам, Украина долгие годы была слабой страной, ее экономика стагнировала долгие годы. А Россия при Путине постоянно росла в экономическом и военном плане. Например, западная Европа ошибочно поспешила отказаться от атомной энергетики в пользу российских газа и нефти. Это дало российскому диктатору рычаги влияния на Западную Европу и Украину.

Однако некоторые тенденции в "слабой" Украине очень тревожили Путина и его близкое окружение. Народ Украины дважды в ходе революций сбрасывал пророссийских правителей в своей стране. По логике главы РФ, это несло серьезную угрозу его собственному режиму, если бы граждане России последовали примеру украинцев.

Чтобы усмирить "непокорных соседей", Путин мог перейти к военным действиям еще во время первого Майдана, но тогда это было дорого и рискованно. Поэтому был выбран путь денежных вливаний в пятую колонну в разных сферах жизни в Украине. В нашей стране усилились пророссийские движения, пропаганда, поддержка сепаратистских настроений, убийства проукраинских политиков и активистов, отметил политолог.

Однако все время "что-то шло не так". В украинском обществе укреплялось осознание ценности свободы и права отстаивать ее. Цена вторжения в Украину росла по мере того, как наша страна стала получать все больше вооружения. В определенный момент "окно возможностей" захлопнулось, и полномасштабное вторжение стало неизбежным.

Путин выдвинул Украине конкретный ультиматум – необходимость отказаться от чего-нибудь, например: от вступления в НАТО, от продолжения поставок в Украину оружия, признать Крым "не нашим" и широкую автономию ОРДЛО. Проще говоря, отмечает Блаттман, Путин требовал дать России вмешаться во внутренние дела Украины. Большинство стран-соседей России были вынуждены пойти на это. Однако украинцы не согласились с предложением об утрате свободы.

Таким образом, логику решения Путина о вторжении в Украину можно интерпретировать тремя способами. Первый, лидер РФ серьезно переживает за свой режим, а украинская демократия представляет для него прямую угрозу, потому что может быть опасным примером для россиян, руководством к действию. Второй, последовательно шаг за шагом закрылось окно возможностей решить все "полюбовно". Путин испробовал все методы, дойдя до точки невозврата – нападения на соседнее суверенное государство. Украина могла сдаться, приняв ультиматумы Кремля, или принять бой. Третий, фактор неопределенности. Безусловно, будучи уверенным, что проиграет в войне, Путин не начал бы наступление. На утро, 24 февраля, он был полностью уверен в своей победе.

Но все изменилось, сейчас военные эксперты и политики восхищаются мужеством и самоотверженностью украинских защитников. Украина проявила героизм, который воодушевил Запад – солидарно были приняты мощные санкции, а также образовалась коалиция для предоставления военной помощи нашей стране, и о стратегическом проигрыше российского диктатора сейчас не говорит только ленивый. Теперь важно, чтобы больше никто не ошибся в оценке Путина так, как он ошибся в оценке Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента страны-агрессора Путина за то, что он "цепляется за идею принудительного мира" в Украине. Этого, по словам канцлера, не будет.

Напомним, Путин заявил, что задачи "специальной военной операции" в Украине "будут безусловно выполнены". Он также снова угрожал не только Украине, но и миру, пообещав "молниеносные удары" по странам, поддерживающим нас.