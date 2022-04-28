РФ пытается сорвать поставки "Байрактаров" в Украину: в чем суть подлости

Россия продолжает манипулировать темой обломков сбитых украинских беспилотников Bayraktar. Старые обломки сбитых на территории Украины БПЛА подаются, как доказательства обстрелов Украиной пограничных областей РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что таким образом россияне пытаются сорвать поставки в Украину "Байрактаров".

"Недавно Центр информировал о подготовке Россией манипуляций по использованию обломков сбитых "Байрактаров" ВСУ, собранных в районах ведения боевых действий на территории Украины и доставленных в пограничные области РФ. А уже через несколько дней после этого в российских СМИ начали появляться сообщения о том, что "Байрактары" были сбиты в Курской (25 и 27 апреля) и Белгородской (27 апреля) областях", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российские пропагандисты начали тиражировать тезис, что "несмотря на риторику турецкого президента о мире в Украине, его действия расходятся со словами, поскольку почти ежедневно появляются новые фото сбитых над Россией "Байрактаров" ВСУ, поставляемых Турцией".

"Такая риторика является ничем иным, как попыткой сорвать поставки в Украину "Байрактаров", которые прекрасно себя показали в борьбе с российскими захватчиками", – заключают в Центре противодействия дезинформации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России запустили фейк о сбитых "Байрактарах" в Курской области. Там заявили, что украинские военные якобы запустили ударные беспилотники, в том числе и Bayraktar, на территорию Курской области.

Ранее представители Кремля жаловались властям Турции на использование украинскими военными турецких ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. В войне, начатой против Украины страной-агрессором РФ, эти БПЛА помогли нашим Силам обороны уничтожить десятки единиц техники российских оккупантов.