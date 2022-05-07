ВСУ 'поджарили' вражеский танк с оккупантами: заехал на пшеничное поле. Видео

В сети показали эффектные кадры уничтожения Вооруженными Силами Украины вражеского танка на поле боя. Защитники Украины отмечают, что таким образом они плодотворно отпраздновали День пехоты.

Танк с оккупантами сгорел посреди засеянного пшеничного поля. Об этом в Facebook сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеская бронетехника с рашистской символикой Z заехала на засеянное поле. В один момент из башни танка повалил густой дым.

Затем бойцы 93-й ОМБр показали, что от танка российских оккупантов осталась лишь груда обгоревшего металла. При этом башню вовсе снесло во время нанесения удара.

Видео дня

В свою очередь в комментарии под видео украинцы посетовали, что оккупанты заехали на засеянное зерном поле. Также люди поблагодарили защитников, которые заставили врага ответить за свой поступок.

Напомним, в сети показали еще один уничтоженный украинцами танк российских оккупантов. Сжечь вражескую технику удалось воинам из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее сообщалось, что на юге Украины Вооруженные силы в течение 6 мая ликвидировали 21 российского оккупанта. Кроме того, защитники украинского государства нанесли путинской армии потерь в технике.