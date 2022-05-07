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ВСУ "поджарили" вражеский танк с оккупантами: заехал на пшеничное поле. Видео

Алексей Лютиков
Война в Украине 2022
1 минута
39,8 т.
ВСУ 'поджарили' вражеский танк с оккупантами: заехал на пшеничное поле. Видео

В сети показали эффектные кадры уничтожения Вооруженными Силами Украины вражеского танка на поле боя. Защитники Украины отмечают, что таким образом они плодотворно отпраздновали День пехоты.

Танк с оккупантами сгорел посреди засеянного пшеничного поля. Об этом в Facebook сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеская бронетехника с рашистской символикой Z заехала на засеянное поле. В один момент из башни танка повалил густой дым.

Затем бойцы 93-й ОМБр показали, что от танка российских оккупантов осталась лишь груда обгоревшего металла. При этом башню вовсе снесло во время нанесения удара.

Видео дня

В свою очередь в комментарии под видео украинцы посетовали, что оккупанты заехали на засеянное зерном поле. Также люди поблагодарили защитников, которые заставили врага ответить за свой поступок.

ВСУ уничтожили российский танк
Украинцы отреагировали на уничтожение российского танка

Напомним, в сети показали еще один уничтоженный украинцами танк российских оккупантов. Сжечь вражескую технику удалось воинам из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее сообщалось, что на юге Украины Вооруженные силы в течение 6 мая ликвидировали 21 российского оккупанта. Кроме того, защитники украинского государства нанесли путинской армии потерь в технике.