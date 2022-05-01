Превратили в металлолом: в ВСУ показали уничтоженный российский танк. Видео

Защитники Украины неустанно уничтожают на родных землях захватчиков из России и военную технику преступной путинской армии. В сети показали еще один уничтоженный украинцами танк российских оккупантов.

Сжечь вражескую технику удалось воинам из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что боевая машина россиян превратилась в груду металлолома, восстановлению она не подлежит.

Видео дня

"28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода сожгла их немало, а некоторые забирала у врага в качестве трофеев. Предлагаем просмотреть работу наших противотанкистов в конечном и единственном варианте "хорошего русского" во всей красе!" – говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 30 апреля Россия в Украине потеряла 23 200 своих солдат. Уничтожены 1008 танков и 190 самолетов. Также украинские воины ликвидировали 2445 бронированных боевых машин. Общие боевые потери российской армии в Украине – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области был уничтожен штурмовик российских оккупантов – Су-25 "Грач". Вражескую "птичку" из ПЗРК "Игла" сбил военнослужащий Национальной гвардии Украины.