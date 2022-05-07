Защитники южных рубежей уничтожили больше двух десятков оккупантов и вражескую технику

На юге Украины Вооруженные силы в течение пятницы, 6 мая, ликвидировали 21 российского оккупанта. Кроме того, защитники украинского государства нанесли путинской армии потерь в технике.

Об этом сообщили на Facebook -странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" в ежедневном отчете по итогам 72 дня войны с Россией.

За сутки россияне потеряли:

беспилотник "Орлан-10";

четыре самоходных гаубицы;

реактивная система залпового огня "Град";

зенитно-ракетный комплекс "ТОР", подготовленный к применению на Змеином.

В командовании сообщили, что в Херсонской и Николаевской областях враг продолжал ведение боевых действий на занятых позициях, особой активности не проявлял. В то же время, было осуществлено 5 ракетных ударов и обстрел системами залпового огня "Смерч".

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В то же время, как говорится в сообщении, корабельная группировка рашистского флота продолжает контролировать северо-западную часть Черного моря, блокируя порты Украины, международное судоходство и угрожая ракетными ударами по всей территории Украины с моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские бойцы в течение 6 мая разгромили склад с боеприпасами захватчиков и превратили в металлолом много вражеской техники.