ВСУ подорвали мост с российскими вагонами на Донбассе. Видео

Защитники Украины взорвали железнодорожный мост через Северский Донец в районе населенного пункта Лиман. Вместе с мостом на дно реки пошел и российский поезд с грузовыми вагонами.

Отныне железнодорожное сообщение с Лиманом, где сейчас ведутся ожесточенные бои, невозможно. Об этом сообщает "Общественное" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Командовании Операцией объединенных сил подтвердили подрыв украинскими воинами железнодорожного моста через Северский Донец между населенными пунктами Лиман и Райгородок.

На видео, появившемся в сети, видны и разрушенный железнодорожный мост, и российские вагоны, которые как раз находились на мосту при подрыве.

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Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом, который уже около недели является одной из самых горячих точек битвы за Донбасс, невозможно. Следовательно, российские оккупанты будут испытывать еще большие трудности с логистикой и подвозом боеприпасов, техники и вооружения, а также горючего и провизии для своих войск в Донецкой области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на днях был уничтожен мост под Мелитополем. Именно через него российские захватчики завозили в Украину оружие из оккупированного Россией Крыма.

Теперь мост непригоден к использованию, а у рашистов добавилось проблем с логистикой.