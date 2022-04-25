Мост был заминирован! В Генштабе официально опровергли 'зраду' с прорывом через Чонгар

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины официально опровергли слухи о том, что мост через Чонгар, соединяющий оккупированный Россией Крым и материковую часть Украины, якобы был незаменимым. Именно через него российские захватчики совершили наступление на Юге.

В сообщении, опубликованном на Facebook-странице Генштаба в понедельник, 25 апреля, сообщили, что мост был заминирован.

Однако украинским защитникам противостояли превосходящие силы противника. Российским войскам удалось прорваться из Крыма на юг украинского государства из-за того, что их было больше в 15 раз, отметили в Генштабе.

Ведомство подчеркнуло, что ВСУ выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами, и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой. Там также отметили, что выводы о правомерности принятых во время боевых действий решений будут установлены уже после победы Украины над россиянами и законным способом.

Видео дня

"Герои должны получать награды, оккупанты и их прихвостни – сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ заявили, что второй фазой начавшейся ими войны против Украины является "полный захват Донбасса и юга". В Офисе президента говорят, что этому замыслу Кремля не суждено было сбыться, как и большинству планов страны-агрессора.