Бойцы ССО взорвали мост под носом у оккупантов: это искусная работа. Видео

Бойцы украинских Сил специальных операций взорвали мост, чтобы колонна войск РФ не смогла пробраться в населенный пункт. Это они сделали прямо под носом у российских оккупантов.

Мастерство проявили бойцы 8-го полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича. На официальной странице подразделения в Facebook опубликовано видео (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах из населенного пункта, которые снимают из-за автомобиля, заметно, как мост взлетает в воздух от сдетонированной взрывчатки. Затем все вокруг окутывает дым вместе с землей и обломками переправы.

Видео дня

"Взорвать мост под носом у целой колонны рашистов – это искусная работа операторов ССО Украины", – говорится в подписи к ролику.

Пользователи сети подбодрили воинов, поблагодарив их за отличную работу по уничтожению российских захватчиков и защите мирных жителей. А в боях с врагом пожелали им защиты высших сил.

"Слава ВСУ! Господь с вами", "Вы лучшие! Низкий поклон вам, дорогие наши защитники! С Богом, к победе", "Как всегда, красавчики!", "Берегите себя! Мы вас ждем дома! Лучшие", "Молодцы, берегите себя. Пока вы у нас есть, до тех пор есть надежда, что скоро все закончится, наступит мир и покой в нашей Украине. Героям Слава!" – отметили подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского показали, как уничтожают российские танки, которые прячутся в украинских лесах. Благодаря точному попаданию вражеская техника вспыхнула, как факел.