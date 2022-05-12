ВСУ на юге уничтожили больше двух десятков оккупантов и вражеский склад боеприпасов

Защитники Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на южном направлении. В течение 11 мая было ликвидировано еще 23 вражеских солдата.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. "В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют", – отмечается в сообщении.

ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов в Херсонской области, а также поразили два российских танка и две боевые машины пехоты.

Отметим, самые большие потери россияне понесли на восточном направлении, где 11 мая было уничтожено еще около 250 около оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано более 26 300 российских оккупантов. Лишь в течение минувших суток ряды так называемой двухсотой бригады пополнили еще 350 солдат вражеской армии.