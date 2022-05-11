Украинские защитники ликвидировали еще около 250 оккупантов на восточном направлении

На восточном направлении российские оккупанты продолжают нести огромные потери. В течение 11 мая там было ликвидировано еще около 250 врагов.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Защитники Украины отбили еще пять вражеских атак.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост", – отмечается в сообщении.

Оккупанты также потеряли еще шесть танков, один бронетранспортер, одну боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, а также семь тяжелых артиллерийских тягачей.

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Отметим, в Донецкой и Луганской областях в течение 11 мая ВСУ отбили 11 атак российских оккупантов, там было уничтожено тоже много вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано более 26 300 российских оккупантов. Лишь в течение минувших суток ряды так называемой двухсотой бригады пополнили еще 350 солдат вражеской армии.