ВСУ на Изюмском направлении уже применяют новое дальнобойное оружие, – Арестович

В Харьковской области Вооруженные силы Украины уже начали применять новое дальнобойное оружие от западных партнеров. В частности, им уже бьют противника на Изюмском направлении.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 6 мая заявил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он сказал, что речь идет о британских ракетах Brimstone (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска.

"Это как Hellfire американский, далеко и надежно летит, и громко бахает. Так это как раз под Изюмом, на Изюмщине", – сказал Арестович.

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По его словам, на вооружении у ВСУ также появились американские гаубицы и другое оружие. "Поэтому там грустнее становится российским войскам с каждым днем, потому что дальнобойные средства наши заработали достаточно активно", – добавил советник главы ОП.

В связи с этим, считает он, у оккупантов еще сильнее уменьшается желание идти в наступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, на что способно оружие, переданное украинскому государству партнерами из западных стран для противостояния российской агрессии. В частности, в действии продемонстрировали американский штурмовик А-10 Thunderbolt и танки Т-72 от Польши.