Привет, оружие! 'Подарки' Запада показали в действии. Видео

В сети показали, на что способно оружие, переданное украинскому государству партнерами из западных стран для противостояния российской агрессии. В частности, в действии продемонстрировали американский штурмовик А-10 Thunderbolt и танки Т-72 от Польши.

Об этом идет речь в программе "Форпост Киев". Видео с мощными западными подарками для Украины опубликовали в Facebook в понедельник, 2 мая (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в материале, Польша в рамках пакета военной помощи передала Вооруженным силам Украины 200 модернизированных танков Т-72. После улучшения танк получил новый тепловизионный прицел, приборы ночного видения, цифровую систему связи и новую систему для запуска двигателя.

Видео дня

Как отмечается, техника может производить восемь выстрелов в минуту, имеет 125-миллиметровую пушку, запас хода до 700 километров. Боевая масса одного танка более 40 тонн.

Кроме того, на видео показали легендарные штурмовики А-10 Thunderbolt, которые скоро должна получить Украина. Они предназначены для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей.

Скорость штурмовика 706 км\ч, он может нести 7,2 тонны смертоносного "груза", имеет 30-миллиметровую пушку Gau-8 Avenger и 11 точек подвески для бомб и ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что с появлением новейшего западного вооружения в Украине армия защитников нашей земли сможет перейти в наступление.

Экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что принятый в США ленд-лиз позволит Украине гораздо быстрее получать необходимую военную помощь, обходя массу бюрократических процедур. По его словам, союзники дают Украине вооружение, способное остановить российскую армию и даже разгромить ее.