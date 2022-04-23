Войска РФ устроили провокацию, обстреляв Сумщину

На границе с Россией в Сумской области российские оккупанты ведут провокационные обстрелы. Под вражеский огонь попало несколько общин.

О новых обстрелах в регионе 23 апреля в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В частности, от них пострадали Белопольская, Новослободская, а также Путивльская общины.

Напомним: в селе Белка Сумской области, в котором побывали оккупанты, было обнаружено ядовитое вещество зарин и остатки других химрастворов. По предварительной информации, химическое оружие русские военные хранили в ампулах.

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Кроме того, за месяц оккупации Тростянца солдаты РФ оставили в регионе множество растяжек, заменяли кладбища, лесопосадки, парки, административные объекты. Поэтому страдают мирные жители. Пятеро детей уже погибли из-за взрывов.

А 16 апреля житель города встретил растяжку, когда вышел в лес погулять с собакой. Животное зацепило механизм и погибло, мужчине удалось выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Сумщины активно восстанавливают водо-, газо- и электроснабжение. Продолжается уборка улиц и дорог.