На Сумщине после оккупантов был найден зарин: данные подтвердил мэр Тростянца
В селе Белка Сумской области, в котором побывали оккупанты, было найдено отравляющее вещество зарин и остатки других химрастворов. По предварительной информации, химическое оружие российские военные хранили в ампулах.
Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова. Информацию он подтвердил в эфире "Украинского радио", предположив: оккупанты, возможно, хотели использовать запрещенные химикаты при атаках по украинским городам.
"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы", – сказал мэр. Расследованием инцидента занимается Служба безопасности Украины.
"Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – добавил Бова.
Кроме того, отметил он, за месяц оккупации Тростянца солдаты РФ оставили в регионе множество растяжек, заминировали кладбища, лесопосадки, парки, административные объекты.
Расчищают территорию специалисты ГСЧС, а также военные. На это уйдет немало времени.
Отметим, что зарин – это фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия без цвета и запаха.
В 1993 году в Париже 162 государствами-участниками ООН была подписана Конвенция о химическом оружии, запрещающая производство и накопление химоружия (в том числе зарина). Этот документ вступил в силу 29 апреля 1997-го.
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