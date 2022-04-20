В ОП рассказали о текущей ситуации с восстановлением инфраструктуры Сумской области

В освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах Сумской области активными темпами восстанавливаются водо-, газо- и электроснабжение. Продолжается также уборка улиц и дорог. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, на какой стадии находятся работы по состоянию на 20 апреля.

По его данным, в Ахтырке уже разобраны завалы возле городского совета, в других районах города разбор завалов еще продолжается. Коммунальщики вывезли твердые бытовые отходы, а дорожники выполнили подсыпку дороги на улице Революции. Еще ведутся работы по ликвидации порыва водопровода на перекрестке улиц Полтавской и Киевской.

Видео дня

В Ахтырской территориальной громаде ведется восстановление электро- и газоснабжения.

"В Тростянце продолжается уборка центральной части города, вывоз твердых бытовых отходов. Выполнен ремонт водопровода по улице Морозова, проводится проверка технического состояния оборудования и конструкций на улице Набережной. Продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения", – рассказал Тимошенко.

В Великописаревской территориальной громаде ремонтные бригады для ускорения восстановления электроснабжения осуществляют временное подключение к электрическим сетям.

В городе Ромны уже отремонтировали канализационно-насосную станцию на Покровском спуске.

"Ведутся дорожные работы на трассе Н-12 Сумы – Полтава", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в освобожденных от российских войск районах Киевской области уже заработали три временные переправы, шесть были восстановлены и еще 8 продолжают сооружать.