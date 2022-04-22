Войска РФ несут потери: в Генштабе назвали пострадавшие подразделения

Враждебная российская армия несет значительные потери в войне против Украины – за сутки добавляются сотни новых "300-х" и десятки "200-х". Кроме этого, в рядах оккупантов царит возмущение из-за невыплаты "боевых" средств.

Больше всего "страдают" подразделения, закрепленные за южным военным округом ВС РФ. Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, только 20 апреля в центральную райбольницу захваченного оккупантами города Новоайдар на Луганщине доставили целую партию недееспособных военнослужащих путинской армии. Речь идет о примерно 220 раненых и более 50 тел ликвидированных захватчиков.

Существенные потери в живой силе понесла также батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии южного военного округа. Она действовала на Кураховском направлении (Марьинский район Донецкой области).

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Ряды этой БТГр поредели примерно на 250 человек. А еще группировка потеряла примерно десяток ствольных и реактивных артиллерийских систем.

Также известно, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии южного военного округа, тоже привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые боевые средства за март. Поэтому среди оккупантов царит недовольство, военнослужащие вражеской армии выражают возмущение относительно своего командования.

Напомним, что 21 апреля защитники Украины отбили десять атак войск РФ, уничтожив много вражеской техники. В частности, наземные силы ликвидировали 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 автотехники, 4 артистемы. А Воздушные силы ВСУ поразили 15 воздушных целей РФ: 9 беспилотников и по три самолета и вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Южном направлении за сутки 21 апреля Силы обороны ликвидировали 51 российского оккупанта. Защитники показали видео разгрома двух российских вертолетов Ми-8, уничтоженных на еще одном из направлений ведения боевых действий.