ВСУ уничтожили два вертолета врага: десантники показали видео разгрома

Украинские воины пополнили счет уничтоженных вертолетов страны-агрессора. 21 апреля украинские десантники и морские пехотинцы на одном из направлений ведения боевых действий уничтожили сразу два российских военных вертолета Ми-8.

После успешного подведения первого из вертолетов защитники Украины попали и второй, который вылетел на помощь первому. Подробности сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск СВ ВСУ (чтобы увидеть видео, доскролльте новость до конца).

Сразу два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8 уничтожили украинские воины 21 апреля в одном и том же районе.

Первый сбили бойцы 81 ОАЭМБр.

"Сегодня, в одном из районов выполнения задач, подразделением противовоздушной обороны 81 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК Stinger", - рассказали в Командовании ДШВ.

Видео дня

Однако вскоре в район успешной "охоты" украинских десантников прилетел другой вертолет врага.

"Другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, – был успешно уничтожен нашими боевыми побратимами из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины", - рассказали десантники

Момент уничтожения попал на видео.

Стоимость одной такой "птички" стартует от $14,75 млн. до около $17,5 млн (для экспортных модификаций).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ уничтожили вражеский "Урал" со снарядами "Краснополь", которые наводятся на цель с помощью видеокамеры.

Также враг потерял около Изюма два самолета и беспилотник "Орлан-10".