Враг сосредоточил 25 БТГр на Изюмском направлении и активизировал боевые действия на Донбассе – Генштаб

На 58-е сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению РФ продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры. В направлении Изюма на Харьковщине противник сосредоточил 25 батальонно-тактических групп и активизировал боевые действия на Донбассе.

Вместе с тем украинские воины накануне отбили десять вражеских атак на восточных территориях. О военной обстановке сообщает Генеральный штаб ВСУ на официальной Facebook-странице.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оккупанты активных действий не проводили, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства ПВО переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

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На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6-й общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков, производит огненное поражение подразделений украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25 БТГр из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск ВС РФ.

Враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы, вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Противник совершает штурмовые действия в районе Заречного и, силами до одного батальона, пытается наступать возле Рубежного.

Продолжаются оборонные бои защитников Украины с врагом в направлении Новтошкивского и Попасной. Российские войска пробуют при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе Марьинки.

Одновременно захватчики усиливают группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобужском направлении противник продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Тем временем, в целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым, с 30 апреля этого года выезд и въезд на полуостров захватчиками будет запрещен.

На временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис – разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с Украины. Есть случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

По имеющейся информации, 20 апреля в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих ВС РФ (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем.

Также, по имеющимся данным Генштаба ВСУ, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил "боевые" средства за март. Из-за чего оккупанты выражают свое недовольство и возмущение.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 10 атак российских российских захватчиков. Также воины уничтожили шесть вражеских танков, восемь единиц бронированной и 15 автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Группировкой Воздушных сил ВСУ вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки ликвидировано 15 воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Джастин Крамп считает, что от того, как будет будет проходить борьба на Донбассе, зависит весь результат российского вторжения в Украину. Поэтому ближайшие две-три недели будут "критическими" для хода боевых действий.