На юге Украины ВСУ уничтожили больше 50 оккупантов и колонну вражеской техники, ракетная угроза с моря сохраняется

Защитники Украины продолжают надежно держать оборону на южном направлении. В течение 21 апреля там был ликвидирован 51 российских оккупант.

Также ВСУ уничтожило 14 единиц вражеской техники. "Захватчики остались без очередного танка Т-72, без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшились на 9 единиц бронированной и 3 автомобильной техники", – сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook.

В то же время сохраняется угроза ракетных ударов с Черного моря. Корабельная группировка оккупантов переформатировалась и продолжала поисковые мероприятия вокруг места затопления флагмана Черноморского флота, крейсера "Москва".

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На восточном направлении защитники Украины не менее эффективно уничтожали вражескую армию. В течение 21 апреля там удалось ликвидировать около 200 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля общие потери РФ составили около 21 тысячи оккупантов. Количество уничтоженных танков уже перевалило за 800, также россияне потеряли свыше 170 самолетов и 150 вертолетов.