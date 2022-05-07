Во время ракетных ударов по Одессе российские хакеры работали заодно с военными – Госспецсвязи

Российские хакеры действуют синхронно с военными РФ, атакующими ракетами украинские города. В частности, так происходило, когда враг 7 мая нанес удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами с применением стратегической авиации.

Об этом сообщили в Telegram Госспецсвязи. Отмечается, что примерно в то же время, когда рашисты атаковали город ракетами, на вражеских ресурсах появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

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Напомним, ранее стало известно, что группа хакеров APT28 (UAC-0028), которую связывают с ГРУ РФ, присылает украинцам письма с вредным содержимым, авторами которых якобы является команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. Письма содержат "вирусное" вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

"Ресурс уже заблокирован. Однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно информировать об этом", – отметили в CERT-UA.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские хакеры атакуют информационные системы по всей Украине. Оккупанты хотят захватить не только восток, а всю территорию нашей страны. В дальнейшем ожидаются кибератаки на ресурсы региональных и местных властей, а также сайты государственных учреждений и компаний.