Кибератака. Хакеры рассылают украинцам "зараженные" письма: как их распознать

Украинцам присылают письма c вредоносным содержанием, авторами которых якобы является команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA. Письма содержат "вирусное" вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

Об этом сообщили в самом CERT-UA. Там отметили, что активность ассоциирована с деятельностью хакерской группы APT28 (UAC-0028), которую связывают с ГРУ РФ.

"Ресурс уже заблокирован. Однако в случае получения подобных писем команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", – отметили в ведомстве.

Как не стать жертвой хакеров

Наличие в письме пароля к вложению является одним из признаков потенциальной угрозы, отмечают в CERT-UA. Там подчеркивают: для распространения вредоносных программ, ссылок и т.д. злоумышленники используют:

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актуальные темы;

скомпрометированные электронные адреса сотрудников государственных органов Украины.

"Запуск же сторонних исполняемых файлов должен быть блокирован на уровне механизмов операционной системы и/или средств защиты", – напомнили специалисты.

Российские хакеры атаковали Украину 240 раз с начала полномасштабной войны

Как минимум шесть разных хакерских групп, связанных с Кремлем, провели около 240 кибератак по Украине с начала полномасштабной войны. Это гораздо более широкий масштаб нападения, чем сообщалось ранее. Об этом сказано в отчете Microsoft о российских хакерских действиях, связанных с войной в Украине, сообщает CNN.

"Полный учет киберопераций показывает активное и настойчивое использование кибератак для поддержки российских военных целей", – говорится в материале.

Самыми же заметными атаками, отмечается, стали:

атака на украинскую телерадиовещательную компанию 1 марта – в тот же день, когда был нанесен ракетный удар по телебашне в Киеве;

вредоносные электронные письма, разосланные украинцам, в которых ложно утверждалось, будто бы правительство "бросает" их в условиях российской осады Мариуполя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США предложили вознаграждение в размере 10 млн долл. за информацию о сотрудниках российской военной разведки, осуществляющих вредоносную деятельность против критической инфраструктуры государства. В частности, разыскиваются шесть офицеров ГРУ Генштаба ВС России.