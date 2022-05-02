Российские хакеры атакуют информационные системы по всей Украине: появились подробности

Российские хакеры атакуют информационные системы по всей Украине. Оккупанты хотят захватить не только восток, а всю территорию нашей страны.

Об этом сказано в сообщении Госспецсвязи в Telegram. В дальнейшем ожидаются кибератаки на ресурсы региональной и местной власти, а также на сайты государственных учреждений и компаний.

"Иногда кибератаки координируются с атаками на земле. Примером являются атаки на телеком-операторов, которые происходили в некоторых регионах. Иногда связи между военными действиями и кибератаками нет", – подчеркнул заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

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Отмечается, что хоть оккупационные войска концентрируются на восточном направлении, недавно произошла мощная DDoS-атака на сайт Львовской ОГА, которая длилась более 12 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинцев предупредили о новой кибератаке на государственные органы. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем с темой "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".