Во Львовской области заместителя главы города задержали за продажу гуманитарной помощи

Во Львовской области следователи Государственного бюро расследований задержали первого заместителя городского головы за продажу гуманитарной помощи. В частности он пытался продать волонтерам микроавтобус для украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По данным источников OBOZREVATEL, инцидент произошел в городе Пустомыты.

В то же время председатель территориально-стратегического развития во Львовской области в школе боевого гопака "Шаблезуб" Павел Иванюк уточнил, что задержан Андрей Лукив.

В частности, чиновник требовал у волонтера 100 тысяч гривен за передачу автобуса Volvo на нужды армии. Хотя этот автомобиль горсовет получил из Финляндии в качестве гумпомощи.

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Взятку забирала сообщница чиновника, однако сразу после передачи денег его задержали.

В ГБР отметили, что в ближайшее время первому заместителю городского головы сообщат о подозрении в получении неправомерной выгоды и нецелевом использовании гуманитарной помощи во время войны (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, российские военные открыли огонь по автомобилям Национальной полиции, которые были загружены гуманитарной помощью и направлялись в Марьинку Донецкой области. Несмотря на это, копам удалось передать украинцам часть продуктовых наборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре Донецкой области. Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.