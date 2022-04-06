Оккупанты обстреляли место выдачи гумпомощи в Угледаре: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупанты из реактивной артиллерии обстреляли место раздачи гуманитарной помощи в Угледаре Донецкой области. Погибли два человека, еще пять получили ранения.

Об этом в среду 6 апреля сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с места обстрела (чтобы посмотреть снимки, доскролльте новость до конца).

"Место раздачи гуманитарной помощи было обстреляно российскими фашистами из реактивной артиллерии в Угледаре", – говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что все преступления, совершенные российскими войсками, будут задокументированы.

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