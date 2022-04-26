'Видим, что происходит в Украине': в Приднестровье 'группа патриотов' слила имена агентов РФ

В Приднестровье разоблачили агентов российских спецслужб, ответственных за организацию провокаций со взрывами в подконтрольном РФ регионе Молдовы. Их имена назвали представители так называемого "министерства госбезопасности ПМР".

Соответствующее обращение они прислали на редакционную почту издания AVA.md, представившись "группой патриотов". "Мы приняли решение о раскрытии установочных данных агентурной сети главного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, в цели и задачи которого входит подготовка провокаций в регионе", – говорится в обращении.

Отмечается, что "деструктивную работу" в Приднестровье координирует советник "президента ПМР" генерал-майор Виталий Разгонов, прибывший в "ПМР" в 2019 году.

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Перед ним была поставлена задача подготовки в Приднестровье диверсионных групп, агентурной сети для дестабилизации ситуации в Молдове и Украине, информационной поддержки так называемой "спецоперации" в Украине.

"Мы видим, что на самом деле происходит в Украине. Мы хотим мира и стабильности в нашем крае", – говорится в обращении сотрудников "МГБ ПМР".

Представители "министерства" обнародовали список агентурного аппарата 74-го разведывательного центра Западного военного округа армии РФ с местом дислокации в столице непризнанной республики Тирасполе:

псевдоним "Коммерс" – Нягу Виталий Николаевич, 24.04.1976 года рождения, гражданин РФ и "ПМР", министр внутренних дел, бывший глава таможенного комитета "ПМР", живет в Тирасполе;

псевдоним "Шифтайн" – Небыйголова Игорь Петрович, гражданин РФ и "ПМР", "атаман Черноморского казачьего войска", проживает в Тирасполе;

псевдоним "Тренер" – Коваль Людмила Михайловна, 25.01.1964 года рождения, главный редактор газеты "Профсоюзные вести", проживает в Тирасполе, ул. Космонавтов, д. 34, кв. 67;

псевдоним "Политик" – Сандуца Владимир Ильич, 01.09.1954 года рождения, корреспондент пропагандистского кремлевского агентства "РИА Новости" и представитель пресс-службы "Объединенной Контрольной Комиссии", проживает в Тирасполе, ул. Карла Либкнехта, д. 150, кв. 35, гражданин "ПМР" и РФ;

псевдоним "Фауст" – Герасютенко Сергей Павлович, 04.08.1960 года рождения, гражданин "ПМР" и РФ, начальник главного штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны "ПМР", генерал-майор, проживает в Тирасполе;

псевдоним "Лемур" – Буга Игорь Семенович, 09.10.1964 года рождения, депутат "Верховного Совета ПМР", гражданин "ПМР", Молдовы и РФ, председатель представительства Всероссийской общественной организации "Боевое братство" в Приднестровье, председатель "Ассоциации ветеранов войны в Афганистане" Приднестровья, бывший депутат "городского совета" Тирасполя;

псевдоним "Горжер" – Бучка Владимир Алексеевич, 18.09.1957 года рождения, гражданин РФ и "ПМР", бывший председатель общественной организации "Союз защитников Приднестровья", депутат "Верховного Совета ПМР", проживает в Тирасполе;

псевдоним "Честный" – Продан Николай Георгиевич, гражданин РФ и "ПМР", председатель общественной организации "Профессиональный союз работников органов внутренних дел "Честь и право", член президиума профсоюза силовых структур "ПМР", проживает в Тирасполе.

Если названные агенты продолжат "деструктивную работу в регионе", "патриоты" из "МГБ ПМР" пообещали предпринять "другие шаги для полной остановки их действий и снижения негативных последствий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Молдовы Майя Санду назвала виновных во взрывах в Приднестровье. По ее словам, эти силы пытаются втянуть регион в войну и дестабилизировать ситуацию.