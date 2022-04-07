В Турции дали прогноз, когда могут возобновиться переговоры Украины и России о прекращении войны

Переговоры Украины и России о прекращении войны застопорились после того, как стало известно о жестоких зверствах российских оккупантов против мирных жителей в недавно освобожденных Буче и Бородянке. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин считает, что продолжение переговоров находится под угрозой, особенно со стороны Украины.

При этом он прогнозирует, что встреча сторон все же может состояться через неделю или две. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

"Убийство мирных жителей также повлияло на готовность Украины продолжать переговоры. Мы все были возмущены, когда увидели эти нарушения прав человека и фотографии военных преступлений. Это событие ставит под угрозу продолжение переговоров, особенно со стороны Украины. Украинцы опустошены, как и все мы. . . это действительно ужасные, совершенно неприемлемые, бесчеловечные действия, и тот, кто это сделал, должен быть привлечен к ответственности", - сказал Калин.

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Однако он отметил, что Турция, которая с момента начала вторжения 24 февраля провела у себя российско-украинские переговоры на высшем уровне, призывает обе стороны к продолжению переговоров. По его словам, министерство обороны Турции также взаимодействует со своими российскими и украинскими коллегами для обеспечения эвакуации мирных жителей из осажденного Мариуполя.

"Мы должны дать шанс дипломатии, и важно продолжать переговоры с российской стороной. Лично я не ожидаю серьезного прорыва в ближайшие пару дней или даже неделю или около того. Но, может быть, через неделю или две мы снова увидим какое-то движение", - сказал Калин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что его встречи с главой РФ Владимиром Путиным может не быть. Но украинская сторона все равно должна продолжать переговоры со страной-агрессором о завершении войны – даже после трагических событий в Буче.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на все "шансы на успех" РФ в переговорах с Украиной. По его словам, между Москвой и Киевом якобы действительно может быть подписано конкретное соглашение. Хотя, как известно, в Кремле не соглашаются на гарантии безопасности, которых требует Украина.

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