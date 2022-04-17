В советском мультике нашли 'пророчество' об уничтожении российского крейсера 'Москва'. Видео

В советском мультфильме "Сокровища затонувших кораблей" нашли "пророчество" об уничтожении российского флагмана "Москва". Герои ленты передвигаются по дну моря на подлодке "Нептун" и видят затонувший корабль с пометкой "Z", которую расшифровывают как нацистскую символику.

"Союзмультфильм" поспешил удалить анимационную картину со своей странички на YouTube. Но пользователи сети успели запечатлеть момент, который называют пророческим. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

"Сокровища затонувших кораблей" – это приключенческий мультфильм о трех друзьях, который вышел на экраны в 1973 году. По сюжету дети изучают затонувший корабль именно в Черном море.

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Еще одно совпадение – это подводная лодка "Нептун", на которой герои передвигаются к сбитому судну. На сбитом корабле видна буква "Z", которую изображают русские оккупанты на своей технике. Дети называют символ фашистским и напоминают, что его использовали во времена Второй мировой войны сторонники Гитлера.

Сейчас мультфильм не доступен для просмотра на многих площадках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские защитники сбили ракетами "Нептун" российский военный флагман "Москва". В результате этого судно затонуло вместе с 16-ю крылатыми ракетами. Для проведения этой операции ВСУ использовали очень интересный прием.