В порту Мариуполя тонет гражданское судно, которое обстреляли российские оккупанты

Во время ночного обстрела Мариуполя российские оккупанты попали в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики. Корабль, стоявший возле одного из причалов, начал тонуть, есть раненый член экипажа.

Об этом во вторник, 5 апреля, в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины. Как известно, "прилет" вызвал сильные повреждения и пожар в машинном отделении.

Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Судно также получило пробоину. Сейчас оно постепенно идет под воду, но моряков удалось спасти.

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"Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место", – сказано в сообщении Министерства внутренних дел.

Полноценная спасательная операция невозможна из-за постоянных обстрелов.

Как писал OBOZREVATEL:

В марте правоохранительные органы заблокированного российскими оккупационными войсками Мариуполя каждый день получали от 5 до 10 сообщений о самоубийствах доведенных до отчаяния мирных жителей.

Люди сходили с ума, не выдерживая уровня напряжения, бесчеловечных условий, на которые обрекла их Россия и подлость врага.

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