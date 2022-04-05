'Люди сходили с ума и выбрасывались с окон': глава патрульной полиции Мариуполя рассказал о катастрофе в городе

В марте правоохранительные органы заблокированного российскими оккупационными городами Мариуполя каждый день получали от 5 до 10 сообщений о самоубийствах доведенных до отчаяния мирных жителей. Люди сходили с ума, не выдерживая уровня напряжения, бесчеловечных условий, на которые обрекла их Россия и подлости врага.

То, что пережили те мариупольцы, которые не погибли за месяц бесконечных бомбардировок и обстрелов, не укладывается в голове. Об ужасе жизни в уничтожаемом "освободителями"-рашистами городе в интервью изданию Цензор рассказал начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

По словам главного патрульного Мариуполя, глубина цинизма и подлости врага и масштабы совершаемых им преступлений против мирного населения приводили к тому, что люди в прямом смысле слова сходили с ума - и сбрасывались с последних этажей высоток на землю.

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"Каждый день в марте мы получали информацию, что 5-6 или даже 10 человек выбрасывались из окон последних этажей. Это признак коллапса. Люди сошли с ума. Не выдерживали напряжения, уровня подлости врага. Русскоязычные люди думали, что Россия и мы - один народ. А тут пришла та же Россия – и, не оглядываясь, расхерачила все. Они стреляли по городу хаотично. Абы-куда. Ракеты летели на жилые дома. "Точка У" попала во двор, где я прожил три года. А там только жилые дома, нет военной инфраструктуры", - отметил Вершинин.

Он рассказал, как россияне сбрасывали 500-килограммовые фугасные авиабомбы на дороги и перекрестки, как уничтожали подстанции и узлы связи, как совершали страшные преступления против человечности, в частности, разбомбив Драмтеатр с тысячей женщин и детей внутри или один из роддомов города, где были дети и роженицы.

"Когда бомба попала в Драмтеатр, я был метрах в 200 от него. Задача какая-то рядом была. Патрульные, кто мог, бросились туда помогать пострадавшим... Там было жестко. В роддоме тоже. Мои подчиненные эвакуировали женщин, выносили раненых беременных. Детей, "синих" от холода…Здания от сброшенных бомб просто складывались. Понимая, что в бассейне "Нептун" в подвале находятся мамочки с малыми детьми, россияне цинично сбросили туда бомбу", - вспоминает Вершинин.

По его данным, значительная часть преступлений против мирного населения не обошлась без коллаборантов. Так, именно местные ублюдки передали оккупантам информацию о том, что люди укрылись в здании бассейна. Здание россияне разбомбили и вода из бассейна затопила подвал с людьми, большинство из которых были женщины и дети.

То, что пережили мариупольцы, способно сломать любую психику. Жизнь в состоянии постоянного панического страха убивает не только в переносном смысле, но и в прямом.

Больше всего горя принесли Мариуполю вражеские самолеты.

"Авиация - страшная штука, небо постоянно гудит. Работает точечно. И каждый раз не понятно, куда прилетит очередная бомба. Бомбардировки начинаются с 4 утра и длятся до 10-11 часов. Работают по заводу. Периодически утюжят центр. Жилые кварталы, порт и снова жилые... "Стингеры", которые могут сбивать самолеты, достают до 5 тысяч метров. А российские самолеты поднимаются выше. Отсутствие ПВО – большая беда для Мариуполя", - сказал Вершинин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ при поддержке оккупантов устроили выборы "главы города". Гауляйтером стал депутат горсовета от этой пророссийской партии Константин Иващенко. "Секретарем" и назначили еще одного коллаборанта от ОПЗЖ по фамилии Хармышев.

"Власть" также "ратифицировала результаты референдума 2014 года", заявив, что Мариуполь принадлежит ОРДО.

Каждый из коллаборантов непременно ответит за совершенное перед законом.

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