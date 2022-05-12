В Николаеве прогремели взрывы, – мэр

В городе Николаев вечером четверга, 12 мая, прогремели взрывы. Перед этим по всей области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава города Александр Сенкевич в Telegram. Сообщение мэра появилось в 21:57. Он призвал местных жителей быть в укрытиях.

"В Николаеве раздаются взрывы! Всем оставаться в укрытиях!" – написал он.

Отметим, что воздушная тревога в это время раздается в большинстве областей Украины, кроме западных.

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Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать населенные пункты Николаевской области. В результате вражеского огня 9 мая ранения получили 15 мирных жителей. Детей среди пострадавших людей нет.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты в ночь на 9 мая массированно обстреляли Николаев. В результате среди мирного населения есть погибшие и раненные.

7 мая россияне также активно обстреливали населенные пункты Николаевщины. Под ударом оказались Вознесенск, Очаков и сам областной центр. 27 человек получили ранения, одна женщина погибла.

Ранее Ким рассказал, что на границе Николаевской и Херсонской областей идут круглосуточные бои.