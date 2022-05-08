На Николавщине в результате вражеского обстрела погибла учительница русского языка

Российские оккупанты на протяжении прошедших суток активно обстреливали населенные пункты Николаевщины. Под ударом оказались Вознесенск, Очаков и сам областной центр. 27 человек получили ранения, одна женщина погибла.

Об этом сообщили на Telegram-канале облсовета. Отмечается, что по состоянию на 8 мая в местных больницах находятся 159 граждан, пострадавших в результате вражеских обстрелов.

Жертвой кремлевской агрессии 7 мая стала пожилая женщина, всю жизнь проработавшая учительницей русского языка и литературы. В областном совете выражают соболезнования близким и родным погибшей.

Также от бомбежек пострадали дома и объекты инфраструктуры. "В те дни, когда весь мир вспоминает жертв фашистов во Второй мировой войне, русня их переплюнула. Гитлеровские фашисты уничтожали книги – путинские рашисты целые библиотеки", – говорится в посте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 7 мая в Николаевской области бойцы ВСУ уничтожили состав боеприпасов противника и несколько единиц вражеской техники.