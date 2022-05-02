В МВД поставили точку в слухах о ранении начальника Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме

В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о возможном ранении начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. По словам советника главы ведомства, российский офицер, вероятно, не был ранен.

При этом в районе Изюма, где находился Герасимов, Вооруженные силы Украины действительно накрыли позиции оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Он отметил, что МВД располагает информацией, которая не подтверждает ранение начальника Генштаба страны-агрессора.

"У нас есть подтверждение того, что он действительно там был, в районе Изюма, но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – рассказал Андрусив.

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Напомним, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что информация о взрыве в Изюме в районе штаба 2 общевойсковой армии РФ подтверждена. Вследствие взрыва погибло много оккупантов, относящихся к высшему офицерскому составу путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту российского Белгорода заметили три транспортных самолета Ту-154 Минобороны РФ. На один из них, по данным журналистов, сел генерал армии Валерий Герасимов – начальник генерального штаба Российской Федерации. Ранее он якобы находился в районе украинского Изюма, где командовал наступательной операцией оккупантов.