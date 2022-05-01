В Белгороде заметили самолеты Минобороны РФ и Росгвардии, на борту одного из них мог улететь Герасимов – CIT

В аэропорту российского Белгорода заметили три транспортных самолета Ту-154 Минобороны РФ. На один из них, по данным журналистов, сел генерал армии Валерий Герасимов – начальник генерального штаба Российской Федерации. Ранее он якобы находился в районе украинского Изюма, где командовал наступательной операцией оккупантов.

Соответствующую информацию 1 мая опубликовал в Twitter расследователь Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team. Эта группа отслеживает ход военных конфликтов по открытым данным. Подтвердили информацию также источники "Украинской правды" в разведке.

Как заявил Левиев, члены СІТ наблюдали за ходом событий своими глазами, а не через радары. Бортовые транспондеры, предварительно, россияне выключали, чтобы исключить отслеживание авиации.

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По его словам, "какие-то важные борта тусовались" в аэропорту Белгорода еще с 30 апреля: RF-85042 (Ту-154М Минобороны РФ) и RF-85136 (Ту-154М, зарегистрированный с Росгвардией). На следующий день туда прилетел еще один транспортный самолет RA-85426 (Ту-154Б-2) Минобороны РФ.

1 мая на аэродроме также появились пять военных вертолетов РФ: два Ми-8 и три Ка-52. Зафиксированы были и микроавтобусы Mercedes и Toyota Land Cruiser.

Левиев написал, что с привлечением этой техники российские армейцы встречали "какого-то важного военного чина". Им, по данным СІТ, оказался Герасимов.

Тот сел в самолет около 14:00 (по киевскому времени), после чего все транспортные Ту-154 вылетели из аэропорта.

Как написал расследователь, начальник генерального штаба РФ поднялся на борт самостоятельно и был "живым-здоровым". То есть, по информации Conflict Intelligence Team, ранение высокопоставленного военного на Донбассе не подтвердилось.

Судя по данным Flightradar24, связанный с Росгвардией самолет отправился в сторону Москвы. Не исключено, что два других Ту-154 летели по тому же маршруту.

Как писал OBOZREVATEL, днем в воскресенье, 1 мая, в Белгородской области снова звучали "хлопки". Предварительно, взрыв произошел на складе российского оружия.