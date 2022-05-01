В Изюме 'накрыли' ставку начальника Генштаба РФ Герасимова, много 200-х, – Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что информация о взрыве в Изюме в районе штаба 2 общевойсковой армии РФ подтверждена. Вследствие взрыва погибло много оккупантов, относящихся к высшему офицерскому составу путинской армии.

Именно там размещалась ставка начальник российского Генштаба Герасимова, который на днях прибыл в Украину, чтобы лично руководить наступлением на Донбассе. Об этом Геращенко сообщил в своем Telegram-канале.

"Час назад получено подтверждение о вчерашнем взрыве в Изюме в районе штаба 2 армии оккупантов. В том самом месте, где находится ставка начальника Генерального штаба РФ Герасимова, лично приехавшего руководить наступлением на Славянск", - написал Геращенко.

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По информации, которой он располагает, у рашистов много погибших.

"Подтверждено большое количество 200-х среди высшего офицерского состава", - отметил Геращенко.

Судьба самого Герасимова при этом неизвестна. Однако в сети уже начала распространяться информация о том, что пострадать вследствие взрыва мог и он.

В частности, о том, что начальник путинского Генштаба был ранен, сообщает журналист Роман Бочкала.

"А "300-й" Герасимов ближе к "200" или просто "300"?" - поинтересовался Бочкала в своем Telegram-канале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что наступление РФ под Изюмом затормозилось.

При этом именно на Изюмском направлении враг продолжает нести наибольшие потери.

Всего на войне в Украине погибли уже 23 500 солдат России. Именно о таком уроне, нанесенном украинскими воинами оккупационной российской армии отчитались утром 1 мая в Генштабе ВСУ.