В Раде признали Россию государством-террористом и запретили ее неонацистскую символику

Верховная Рада признала Россию государством-террористом. Также народные депутаты проголосовали за запрет российской символики, прославляющей войну. Речь идет о буквах "Z" и "V", которые оккупанты используют как знак поддержки агрессии против Украины.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа". Отмечается, что законопроект 7214 был принят в первом чтении. Его поддержали 311 парламентариев.

В новом законе РФ признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является:

государственный геноцид украинского народа;

физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины;

совершение международных преступлений против гражданского населения;

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использование запрещенных методов войны;

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры;

создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", – отметил один из авторов законопроекта нардеп Никита Потураев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия заявила о готовности к ограничению публичной демонстрации символа "Z". Правительство считает, что его следует приравнять к четырехконечной свастике Третьего Рейха.

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