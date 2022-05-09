В Минобороны сказали, что происходит в регионах, ставших основным полем битвы

Украинские защитники ведут ожесточенные бои в Донецкой и Луганской областях, а также вблизи Харькова. На Херсонщине власть "специфическими методами" не позволяет российским оккупантам провести псевдореферендумы.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона. Она отметила, что на Донбассе обстрелы идут по всей линии фронта, ситуация там сложная, в том числе гуманитарная.

На Харьковщине также продолжаются тяжелые бои, но там ВСУ удалось немного выбить оккупантов из временно занятых позиций. А вот в Херсонской области, по словам Маляр, "очень интересная история", поскольку местное население не поддерживает российских так называемых референдумов.

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"Наши граждане оказывают мощное сопротивление", – сказала она. Маляр говорит, что на Херсонщине "государство действует теми способами, о которых нельзя говорить с телеэкранов". "Но тот факт, что до сих пор не состоялись и не могут состояться так называемые референдумы, говорит о том, что Украина эффективно делает свою работу", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая в Херсоне пропагандисты устроили "картинку" для российского телевидения. Россияне организовали акцию "Бессмертного полка", но даже не старались, чтобы все это выглядело правдоподобно.