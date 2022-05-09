В Херсоне пропагандисты устроили "картинку" для росТВ: вывели людей с красными флагами. Видео

Во временно оккупированном украинском Херсоне россияне организовали акцию "Бессмертного полка". Пропагандистский митинг прошел в городе 9 мая, когда в РФ празднуют День победы.

Соответствующим видео массово поделились местные Telegram-каналы. Оно было снято в парке Славы (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На ролике заметно: людей специально поставили очень плотно друг к другу и вручили передним рядам красные флаги и плакаты.

Видео дня

Пропагандисты даже не старались, чтобы акция выглядела натурально. Оператор сделал статический кадр с выстроенными перед камерой участниками. Все для того, чтобы картинка для росТВ была визуально лучше.

Пока неизвестно, были ли среди массовки жители Херсона, которых вынудили принять участие в демонстрации.

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